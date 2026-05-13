2026 Ravalli County Track Meet

The annual Ravalli County Track and Field Meet was held in Hamilton on Friday, May 8, at the Hamilton Athletic Complex. As the name suggests, the meet features only the six Bitterroot Valley schools. Below are the top six places for each event.



Mens varsity results

100 Meters: 1. Logan Williams (Florence-Carlton) – 11.01; 2. McCoy Townsend (Darby) -11.51; 3. Isaac Nicoson (Florence-Carlton) – 11.64; 4. Javin Jessop (Corvallis) – 11.81; 5. Kaeden Gum (Hamilton) – 11.95; 6. Hunter Moore (Stevensville) – 11.99.

200 Meters: 1. Logan Williams (Florence-Carlton) – 22.17; 2. Isaac Nicoson (Florence-Carlton) – 23.11; 3. Marshall Smith (Hamilton) – 23.32; 4. Byron Stoker (Corvallis) – 23.84; 5. Sam Falagan (Florence-Carlton) – 24.06; 6. Hunter Moore (Stevensville) – 24.54.

400 Meters: 1. Ayden Spencer (Corvallis) – 50.47; 2. Gavin Miller (Darby) – 50.65; 3. Liam Harvey (Corvallis) – 52.77; 4. Taylor Doleac (Hamilton) – 53.12; 5. Benjamin White (Stevensville) – 55.44; 6. Carter Kowal (Stevensville) – 56.67.

800 Meters: 1. Jeremy Davidson (Corvallis) – 2:03.15; 2. Ben Martin (Darby) – 2:07.20; 3. Gabriel Cortes (Corvallis) – 2:15.72; 4. Taylor Graham (Darby) – 2:19.27; 5. Kasch Neidhardt (Darby) – 2:22.38; 6. Anthony Standaert (Victor) – 2:28.48.

1600 Meters: 1. Taggart Jessop (Corvallis) – 4:33.12; 2. Braden Anderson (Corvallis) – 4:39.31; 3. Benjamin Beare (Hamilton) – 4:40.55; 4. Marrek Jessop (Corvallis) – 4:40.73; 5. Ben Martin (Darby) – 4:46.06; 6. Carter Koerner (Corvallis) – 4:50.62.

3200 Meters: 1. Eider Reed (Corvallis) – 10:26.76; 2. Delaware Braverman (Stevensville) – 10:57.89; 3. Marshall Jessop (Corvallis) – 11:43.54; 4. Merrick Drake (Stevensville) – 11:55.98; 5. Luke Lewis (Corvallis) – 12:12.92.

110m Hurdles: 1. Taylor Doleac (Hamilton) – 16.27; 2. Tanner Sorensen (Corvallis) – 16.55; 3. Gavin Anderson (Darby) – 16.60; 4. Nathan Keller (Corvallis) – 18.81; 5. MJ Mertz (Hamilton) – 19.88; 6. Asher McEwen (Corvallis) – 20.43.

300m Hurdles: 1. Gavin Anderson (Darby) – 41.94; 2. Kennie Cords (Hamilton) – 44.39; 3. Benjamin White (Stevensville) – 45.73; 4. MJ Mertz (Hamilton) – 46.82; 5. Asher McEwen (Corvallis) – 48.15; 6. Mael Salino (Hamilton) – 48.97.

Shot Put: 1. Aidan Emerson (Corvallis) – 50-11.5; 2. Everett Stumpf (Hamilton) – 48-7.5; 3. Roland Bennett (Hamilton) – 48-0; 4. Wyatt Williams (Hamilton) – 44-2; 5. Jonathan Williams (Florence-Carlton) – 43-0.5; 6. Jack Archibald (Florence-Carlton) – 41-5.5.

Discus: 1. Taylor Doleac (Hamilton) – 167-7; 2. Ayden Spencer (Corvallis) – 163-11; 3. Everett Stumpf (Hamilton) – 154-1; 4. Roland Bennett (Hamilton) – 146-7; 5. Leif Nelson (Darby) – 145-2; 6. Kaeden Gum (Hamilton) – 144-0.

Javelin: 1. Saxton Jessop (Corvallis) – 159-5; 2. Taylor Doleac (Hamilton) – 148-8; 3. Jack Libel (Hamilton) – 146-6; 4. Jack Archibald (Florence-Carlton) – 145-7; 5. Javin Jessop (Corvallis) – 144-5; 6. Reese Campbell (Hamilton) – 134-5.

High Jump: 1. Nathan Keller (Corvallis) – 5-10; 2. Ayden Spencer (Corvallis) – 5-4; 3. Carter Kowal (Stevensville) – 5-4; 4. Tanner Sorensen (Corvallis) – 5-4; 5. Javin Jessop (Corvallis) – 5-2; 6. Jacob Warriner (Florence-Carlton) – 5-0.

Long Jump: 1. Marshall Smith (Hamilton) – 21-2; 2. McCoy Townsend (Darby) – 20-11; 3. Hunter Moore (Stevensville) – 19-7; 4. Sam Falagan (Florence-Carlton) – 19-4; 5. Tanner Sorensen (Corvallis) – 19-3.5; 6. Treyzen Frost (Hamilton) – 18-9.5.

Triple Jump: 1. Reese Tucker (Corvallis) – 43-3; 2. Isaac Hays (Stevensville) – 39-9.5; 3. Treyden Weber (Hamilton) – 38-11; 4. Sam Jacobson (Florence-Carlton) – 38-9; 5. Jacob Warriner (Florence-Carlton) – 38-9; 6. Jack Bennett (Darby) – 38-3.5.

Womens varsity results

100 Meters: 1. Ella Varner (Corvallis) – 12.53; 2. Reagan Johnstone (Stevensville) – 12.53; 3. Nellie Dickemore (Hamilton) – 13.16; 4. Sophia Hutchison (Stevensville) – 13.34; 5. Madison McArthur (Corvallis) – 13.40; 6. Morgan Lubke (Hamilton) – 13.55.

200 Meters: 1. Jillian Huls (Corvallis) – 26.01; 2. Reagan Johnstone (Stevensville) – 26.05; 3. Brinley Skaggs (Florence-Carlton) – 27.21; 4. Bailey Kroeker (Florence-Carlton) – 27.72; 5. Natalie Anderson (Darby) – 28.88; 6. Fritzi Schwartz (Hamilton) – 29.40.

400 Meters: 1. Annalise Lewis (Hamilton) – 59.64; 2. Lily Adair (Darby) – 1:02.49; 3. Morgan Lubke (Hamilton) – 1:03.24; 4. Natalie Anderson (Darby) – 1:05.58; 5. Lilah Koeneman (Stevensville) – 1:15.81; 6. Gracie Bower (Stevensville) – 1:18.98.

800 Meters: 1. Natalie Huls (Corvallis) – 2:32.56; 2. Brooklyn Rogers (Darby) – 2:35.24; 3. Lily Adair (Darby) – 2:49.31; 4. Charlotte Jessop (Corvallis) – 3:05.53; 5. Jasmine Schultz (Hamilton) – 3:13.90.

1600 Meters: 1. Aleigha Child (Hamilton) – 5:17.56; 2. Reecelyn Walthall (Hamilton) – 5:35.72; 3. Cheyenne Herbert (Corvallis) – 5:43.68; 4. Claire Seifert (Hamilton) – 5:47.81; 5. Lily Adair (Darby) – 5:52.89; 6. Elliet Berger (Corvallis) – 5:55.65.

100m Hurdles: 1. Madigan Hurlbert (Florence-Carlton) – 15.03; 2. Kate Allen (Corvallis) – 16.75; 3. Kiahna Hirmann (Darby) – 17.32; 4. Audrey Huls (Corvallis) – 18.03; 5. Cecile Richardson (Hamilton) – 18.05; 6. Sophie Hagberg (Corvallis) – 18.28.

300m Hurdles: 1. Jenna Ellis (Hamilton) – 47.75; 2. Aubrey Korst (Hamilton) – 49.20; 3. Audrey Huls (Corvallis) – 50.66; 4. Ella Bush (Darby) – 53.02; 5. Cecile Richardson (Hamilton) – 53.68; 6. Payton DePaul (Victor) – 54.18.

Shot Put: 1. Gracie Werst (Hamilton) – 38-2; 2. Eva Brunell (Stevensville) – 31-10; 3. Kaia Benson (Corvallis) – 30-7; 4. Amaya Emmons (Corvallis) – 28-5; 5. Taryn Appelhans (Florence-Carlton) – 28-0; 6. Janie Porter (Hamilton) – 27-9.

Discus: 1. Eva Brunell (Stevensville) – 113-10; 2. Amaya Emmons (Corvallis) – 112-7; 3. Kaia Benson (Corvallis) – 99-9; 4. Taryn Appelhans (Florence-Carlton) – 96-1; 5. Ayla Middleton (Corvallis) – 85-6; 6. Alivia Lawyer (Corvallis) – 82-2.

Javelin: 1. Scarlett Gard (Hamilton) – 107-3; 2. Meryn Leonardi (Hamilton) – 99-8; 3. Madigan Hurlbert (Florence-Carlton) – 96-10; 4. Arionna Coy (Hamilton) – 87-1; 5. Ellie Knapp (Corvallis) – 79-6; 6. Natalie Anderson (Darby) – 75-4.

High Jump: 1. Sophia Stiegler (Florence-Carlton) – 4-6; 1. Lauryn Holmberg (Corvallis) – 4-6; 3. Karolina Palivcova (Florence-Carlton) – 4-4; 4. London Allred (Corvallis) – 4-2; 5. Lilah Koeneman (Stevensville) – 4-0; 6. Leila Olney (Stevensville) – 4-0.

Long Jump: 1. Ella Varner (Corvallis) – 18-0; 2. Sophia Hutchison (Stevensville) – 17-5; 3. Lauryn Holmberg (Corvallis) – 16-7.5; 4. Jillian Huls (Corvallis) – 16-6.5; 5. Brinley Skaggs (Florence-Carlton) – 16-6; 6. Mia Faulk (Hamilton) – 15-7.

Triple Jump: 1. Reagan Johnstone (Stevensville) – 36-4.5; 2. Chloe Hagberg (Corvallis) – 33-9.5; 3. Cecile Richardson (Hamilton) – 32-11; 4. Mia Faulk (Hamilton) – 32-3; 5. Sophia Stiegler (Florence-Carlton) – 31-10; 6. Olivia Potter (Corvallis) – 31-8.