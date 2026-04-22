Corvallis and Stevensville tennis

The Stevensville and Corvallis tennis teams played at the Hamilton High School courts on Tuesday, April 14. In the girls matches, Corvallis defeated Stevensville 6-2. In the boys matches, Corvallis defeated Stevensville 6-1.
Girls singles
1. Ava Wilcox (Corv) def. Lily Hays (Stev) 6-0, 6-0. 2. Jakay Venema (Corv) def. Bridgett Madruga (Stev) 6-2, 6-2. 3. Lottie Jessop (Corv) def. Lia Werschmoller (Stev) 6-1, 6-0. 4. Kylie DeBuff (Corv) def. Dawn Harms (Stev) 6-0, 6-0. 5. Shyanne Watt (Corv) def. Jackie Reed (Stev) 6-3, 6-3.
Girls Doubles
1. Brooke Child/Kenley Jessop (Corv) def. Nevaeh Meeder/Avery Sacry (Stev) 6-4, 6-1. 2. Gracelyn Godfrey/Riley Moore (Stev) def. Olivia Lawson/Shyanne Watt (Corv) 7-5, 6-1. 3. Gracelyn Godfrey/Riley Moore (Stev) def. Emma Catanach/Claire Child (Corv) 6-1, 6-2.
Boys singles
1. Jeremy Madruga (Stev) def. Atticus Chavez (Corv) 6-4, 6-1. 2. Bradley Powell (Corv) def. Drake Tully (Stev) 6-2, 3-6, 6-3. 3. Pierce Yaskus (Corv) def. Pocho Zamboni (Stev) 6-0, 6-1. 4. Jackson Pliley (Corv) def. RJ Chemka (Stev) 6-0, 6-1.
Boys doubles
1. Cody Humphrey/Hadley Jessop (Corv) def. Luis Eberhardt/Jeremiah St. Germain (Stev) 6-2, 5-7, 6-0. 2. Beauden Therrian/Cooper Gividend (Corv) def. Tony Brown/Konstantin Parshin (Stev) 6-2, 6-3. 3. Quincy Allred/Easton Jessop (Corv) def. Ross Cochran/Braiden Ketron (Stev) 6-0, 6-2.
