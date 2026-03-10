3285 East Side Hwy., Stevensville. 3/13 – 10 to 5, 3/14 – 10 to 4. Outdoor fun = sleeping bags, life jackets, skis, golf clubs, fishing items, lawn furniture, plants, flower pots, hammock, clay pigeons & thrower, Cabela’s camo = duck hunting, decoys! Helpers = lawn mowers, edger, fertilizer, trimmers, chain saw, blowers, air compressor, tons of tools = hand & power – drill press, grinder, etc. ladders -all heights! Must have = upright freezer, desk, pub table, stools, bedding, dishes, collectibles, framed art, fun MT decor & SO much more! It is everything MT except for this year = 2 (like new) snow blowers are there, also!! NO EARLIES – CASH.
MONTANA MOVING SALE & MORE
3285 East Side Hwy., Stevensville. 3/13 – 10 to 5, 3/14 – 10 to 4. Outdoor fun = sleeping bags, life jackets, skis, golf clubs, fishing items, lawn furniture, plants, flower pots, hammock, clay pigeons & thrower, Cabela’s camo = duck hunting, decoys! Helpers = lawn mowers, edger, fertilizer, trimmers, chain saw, blowers, air compressor, tons of tools = hand & power – drill press, grinder, etc. ladders -all heights! Must have = upright freezer, desk, pub table, stools, bedding, dishes, collectibles, framed art, fun MT decor & SO much more! It is everything MT except for this year = 2 (like new) snow blowers are there, also!! NO EARLIES – CASH.
Leave a Reply