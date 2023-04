Hamilton tennis dominates Loyola

by Scott Sacry

The Hamilton tennis team dominated Missoula Loyola on Thursday, April 13th. The girls won 5 games to 2, while the boys also won 5 games to 2. In the boys singles matches, Andy Purcell (Hamilton) def. Dillon Taylor 6-2, 6-4. Colin Hanley (Hamilton) def. Nathaniel Read-Smith 6-0, 6-1. Alain Mendizabal (Hamilton) def. Brendan Nedrud 6-4, 6-2. Mathew Camp def. Jacob Rollins (Hamilton) 7-6, 4-6 (10-7). In the boys doubles, Carter Topp / Joe Kirshennman def. Dawson Bergland / Jonah Wilhelm (Hamilton) 6-0. 6-1. Finn Dufresne / Jason Chaplin (Hamilton) def. Sam Caras / Declan Harrington 6-1, 6-2

In the girls singles, Janessa Chaplin (Hamilton) def. Elise Munding 6-4, 6-1. Ciara Hanley (Hamilton) def. Olivia Wawlsey 6-0, 6-2. Sofie Lewanski (Hamilton) def. Amalee Schneider 6-3, 6-4. Charlie Holmes (Hamilton) def. Sylvie Vondersten 6-1, 4-6 (10-7). In the girls doubles, Ava Bellamah / Gio Horner def. Emma Hollingsworth / Gwen Wolfe (Hamilton) 6-2, 6-2. Megan Reis / Morgan Neibauer def. Sam Geroy / Kristen Jessop (Hamilton) 6-2, 6-4. Alexis Kaul / Anna Twardoski (Hamilton) def. Sammy McHugh / Caitrin Harrington 6-1, 6-1.