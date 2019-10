BLU-J ESTATE SALES, www.bluejayestatesales.com, 363-1600. Oct. 23-24 • Hamilton, 121 State, Parkside Apt #207. Oct. 24-26 • Missoula, 6405 S. Meadowwood Ln. Nov. 1-2 (Fri-Sat) • Arlee 92555 Hwy 93, Hangin Art Gallery & Cafe Equipment Liquidation. Nov. 14-16 • Hamilton, 132 Pine View. Western Style complete home! DAY ONE 5:30-7:30 PM. LINE NUMBERS GIVEN AFTER 4:00 PM. 2 per person. FOLLOWING DAYS 9-12.

Share this: