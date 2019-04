BLU-J ESTATE SALES, www.bluejayestatesales.com, 363-1600. April 18-20 • Darby, 200 Overturf. 68 years worth! April 25-27 • Hamilton Stonegate-104 Rosewood. May 2-4 • Hamilton, 514 S. 7th. Antiques and collectables! May 9-11 • Darby, Old Darby Rd-173 Sinopah. DAY ONE 6:00-8:00 PM. LINE NUMBERS GIVEN AFTER 2:00 PM. 2 per person. FOLLOWING DAYS 9-12.

